Hut 8 poursuit sa progression après l'annonce de la location d'un premier centre de données
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la société de minage de cryptomonnaies devenue fournisseur d'infrastructure d'IA HUT 8

HUT.O augmentent de 1,8 % à 40,89 $ avant le marché ** HUT avait clôturé en hausse de ~9% mercredi après avoir annoncé un partenariat d'infrastructure d'IA avec Anthropic et Fluidstack

** "Nous considérons que le premier contrat de location de centre de données HPC (calcul haute performance) de HUT change la donne, car nous pensons que ce contrat propulse la société au sommet du classement des mineurs de bitcoin devenus hébergeurs HPC" - Rosenblatt Securities ** La maison de courtage affirme que le bail établit fermement l'entreprise en tant que développeur d'infrastructure d'IA de niveau institutionnel

** Northland Securities déclare qu'il est "très excitant de voir une nouvelle annonce de bail après une période d'accalmie d'un mois remplie de spéculation autour de l'IA et des fournisseurs d'infrastructure"

** 15 analystes estiment que l'action est 'achetée' en moyenne, avec un PT médian de 60 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a progressé de 96 % cette année

