Hut 8 chute après des revenus du T4 inférieurs aux attentes

25 février - ** Les actions de la société de minage de cryptomonnaies devenue fournisseur d'infrastructure d'IA Hut 8

HUT.O chutent de 4 % à 56,95 $ avant le marché, après que son chiffre d'affaires du 4e trimestre ait manqué les estimations

** HUT déclare un chiffre d'affaires de 88,5 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 103 millions de dollars par les analystes - données LSEG

** La société affiche 401,9 millions de dollars de pertes principalement non réalisées sur les actifs numériques au 4e trimestre

** La majorité des revenus (81,8 millions de dollars) proviennent de la puissance de calcul et non de l'infrastructure de l'IA et de la fourniture d'énergie

** HUT annonce une perte d'exploitation de 347,8 millions de dollars au 4e trimestre, dépassant les estimations de 37,2 millions de dollars

** L'action HUT a augmenté de 28,8 % depuis le début de l'année et a plus que doublé en 2025