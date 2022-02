Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et du tourisme itinérant, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

Limoges (France), le 14 février 2021 à 7h30 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN).

L'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») a approuvé, le 11 février 2022 sous le numéro 22- 027, le Prospectus relatif à l'introduction en bourse de la Société, composé d'un document d'enregistrement, approuvé le 4 février 2022 sous le numéro I. 22-006, d'une note d'opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération). Ces documents sont disponibles sans frais auprès de Hunyvers, ainsi que sur les sites Internet de Hunyvers (www.hunyversfinance. com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.