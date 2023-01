Hunyvers publie son chiffre d’affaires du premier trimestre, en croissance de 9,3%

o Hausse de plus de 20% des ventes de véhicules d’occasion et des services

o Succès de la stratégie de diversification face à une offre toujours contrainte

o Confirmation de la feuille de route à horizon 2025



Limoges (France), le 18 janvier 2023 à 18h00 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du trimestre clos au 30 novembre 2022.





En M€

Chiffre d’affaires 30/11/22

(3 mois) 30/11/21

(3 mois) Variation

(données publiées) Croissance interne

Ventes de véhicules 20,3 18,9 +7,5% -

Services 3,4 2,8 + 21,1% -

Chiffre d’affaires consolidé total 23,7 21,7 +9,3% -6,6%





Le chiffre d’affaires consolidé de Hunyvers au premier trimestre de l’exercice 2022/2023 ressort à 23,7 M€, en progression de +9,3% par rapport à celui de l’exercice 2021/2022.

La contribution des acquisitions sur le trimestre s’établit à 3,5 M€, intégrant l’activité des sociétés Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, toutes deux consolidées depuis le 30/06/2022.

En organique, l’évolution du chiffre d’affaires de Hunyvers ressort à -6,6%, après -16,1% au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Cette évolution parfaitement anticipée constitue une bonne performance au regard de la base de comparaison très élevée avec le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021/2022, qui avait été marqué par une croissance de +29,7% dans un contexte de rattrapage post-Covid.