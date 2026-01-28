Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026

Limoges (France), le 28 janvier 2026 à 18h00 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme (code ISIN FR0014007LQ2 -

Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du premier trimestre de l’exercice 2025-2026.



Sur ce premier trimestre, le chiffre d’affaires d’Hunyvers s’établit à 25,2 millions d’euros (M€), en léger repli par rapport à celui de la même période de l’exercice précédent (-3,3%). La contribution

des acquisitions ressort à 1,2 M€, en lien avec l’intégration de la société Les chantiers naval du bassin d’Arcachon (le 18/12/2024). En organique, l’évolution des ventes d’Hunyvers ressort à -7,9%.