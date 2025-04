Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2024-2025

o Les ventes semestrielles ressortent à 48,7 M€, en repli de 5,1%



o Un deuxième trimestre pénalisé par l’allongement des délais de préparation et de livraison des véhicules de loisir (VDL)



o Perspectives plus favorables pour la seconde partie de l’année :

• Solidité du carnet de commandes sur les VDL

• Croissance toujours attendue à deux chiffres en ligne avec les objectifs



À fin février 2025, Hunyvers a dégagé un chiffre d’affaires consolidé de 48,7 millions d’euros (M€), en repli de 5,1% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. La contribution des acquisitions sur la période s’élève à 1,7 M€, provenant intégralement de la branche Nautisme avec l’intégration de Groupe LBC Nautic (au 31/10/2023), Pneumarine Services (26/07/2024) et Les chantiers navals du bassin d’Arcachon (18/12/2024). À périmètre constant, les ventes de la Société sont en baisse de 8,5% au titre des six premiers mois d’exercice.