Hunyvers participera à la première édition du Retail Day organisé par EuroLand Corporate et Bourse Direct, le 7 février 2024

Limoges (France), le 23 janvier 2024 à 18h00 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la

distribution de véhicules de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), a le

plaisir d’annoncer sa participation à la première édition du Retail Day, organisé

conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, 11 dirigeants d’entreprises, dont Julien TOUMIEUX,

Président Directeur Général de Hunyvers, seront interviewés par Marc Fiorentino,

Président d’EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les

investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel