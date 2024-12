Hunyvers finalise le rachat du groupe Les chantiers navals du bassin d’Arcachon

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette opération marque la cinquième acquisition d'Hunyvers dans le nautisme, après Groupe Nautic (en 2020), Marine Plaisance et LBC Nautic (en 2023) puis Pneumarine Services (2024). Sur la base d'une intégration de l'ensemble des récentes acquisitions en année pleine, le chiffre d'affaires du pôle Nautisme totaliserait plus de 20% de l'activité totale d'Hunyvers, contre 13% sur l'exercice clos fin août 2024.

Le groupe Les chantiers navals du bassin d'Arcachon emploie 30 personnes et a dégagé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros sur l'exercice clos fin août 2024. Son intégration contribuera à l'atteinte de l'objectif de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, a minima, au 31 août 2025.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.