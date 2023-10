Hunyvers finalise l’acquisition de Groupe LBC Nautic

Limoges (France), le 30 octobre 2023 à 18h00 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition du distributeur de bateaux de plaisance Groupe LBC Nautic qui sera intégré dans son périmètre de consolidation à compter du 1er novembre 2023.

Créé en 1978, Groupe LBC Nautic regroupe les entités LBC Distribution et LBC Charter. Son équipe constituée de 25 personnes est répartie sur 4 sites dont 3 directement sur les ports de La Baule/le Pouliguen et 1 magasin à La Baule/Pornichet. Spécialisée dans la vente de bateaux neufs et d’occasion, le groupe propose également une palette de services à 360° (entretien, réparation, gardiennage, formations au permis, accastillage et pièces détachés, solutions de financement et d’assurance), adossée à un positionnement haut de gamme.