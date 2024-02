"Hunyvers étudie plusieurs opérations de croissance externe" (Julien Toumieux, PDG de Hunyvers)

(AOF) - Le groupe Hunyvers, spécialiste du camping-car, affiche un chiffre d’affaires en progression de plus de 10% au premier trimestre de l’exercice 2023/2024, grâce à l’intégration de trois sociétés dont deux spécialistes du nautisme, Marine Plaisance et LBC Nautic. Dans un entretien accordé à AOF, Julien Toumieux, PDG fondateur de Hunyvers, explique pourquoi son groupe s’est diversifié hors de son domaine d’origine.

Spécialiste du camping-car, Hunyvers a réalisé plusieurs acquisitions l'an passé dans le nautisme…

Nous avons commencé à prendre pied sur le bassin d'Arcachon, avec l'acquisition de Marine Plaisance Services réalisée au mois de juillet 2023. Ce spécialiste de la vente de bateaux est installé sur la presqu'île de Lège-Cap Ferret. Après le rachat du distributeur de bateaux de plaisance Groupe LBC Nautic en novembre 2023, nous nous sommes aperçus de l'énorme synergie entre l'activité concession de camping-cars et celle de nautisme.

C'est-à-dire?

Le gros avantage du nautisme, c'est la récurrence d'activité. C'est ce qui explique que cette activité représente aujourd'hui 15% de notre chiffre d'affaires, contre moins de 3% auparavant. Nous y sommes entrés en septembre 2020 à titre d'observation, et nous sommes sûrs aujourd'hui d'avoir fait le bon choix.

Pourquoi avoir investi le marché du nautisme ?

A cause d'une question de génération: le camping-car a démarré dans les années 60-70, et le nautisme dans les années 80. Dans le nautisme, il y a une certaine proportion de propriétaires qui partent à la retraite, et c'est plutôt une population commerçante : aujourd'hui, ce n'est plus le même métier car il faut être gestionnaire, marketeur, répondre aux contraintes sociales. Nous apportons ces compétences dans ce marché très atomisé entre la vente, la location et la réparation : réunir ces services devrait faire progresser la demande.

Prévoyez-vous de nouvelles acquisitions en 2024 ?

Nous avons plusieurs dossiers à l'étude, même si nous ne communiquons pas leurs noms. Cette ambition est confirmée à demi-mot avec l'objectif affiché de 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les analystes financiers tablent sur un chiffre d'affaires 2024 de 140 millions : il nous reste donc un an pour aller chercher 30 millions d'euros d'activité et tenir la promesse faite aux actionnaires lors de l'introduction en Bourse.

Quelles sont les perspectives d'Hunyvers dans son cœur de métier ?

Nous sommes également sereins quant à nos perspectives de croissance organique et pour plusieurs raisons. La première est que notre marché est structurellement très fort, et mécaniquement en croissance, pour des raisons d'évolution démographique. Il faut dire qu'une partie de notre clientèle est constituée de retraités. La génération des années 70-80 qui a vécu dans les campings veulent revivre ces souvenirs d'enfance : c'est une nouvelle clientèle qui arrive. A cela s'ajoute la sensibilité à l'empreinte carbone.

Qu'est-ce qui a changé sur ce marché ces dernières années ?

Les barrières à l'entrée sont les appréhensions portant sur le prix, le volume du véhicule et le permis nécessaire. Ces appréhensions ont été en grande partie levées pendant la crise sanitaire, car on a beaucoup parlé de ce produit. Le camping-car finalement revient moins cher que les autres modes de loisirs, et surtout c'est un bien très liquide, à la fois à la vente et à la location.

Vous investissez également le domaine du digital…

Nous avons une application mobile qui rassemble une communauté de 850000 membres, et qui est le Tripadvisor du camping-car. L'appli et son site répertorient plus de 100000 adresses dédiées au voyage en camping-car. La nouvelle version sortie ce 29 janvier propose notamment de réserver ses emplacements. La monétisation passera entre autres par la mise en relation d'un usager qui voudra changer son camping-car, le financer ou l'assurer.

Propos recueillis par Matthieu Richard-Molard

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.