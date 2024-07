Hunyvers : des ventes en hausse de 16,8% sur neuf mois

(AOF) - Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, annonce des ventes en hausse de 16,8% sur les neuf premiers mois de 2024, à 91,2 millions d’euros, intégrant une accélération au troisième trimestre (+21,5%). À périmètre constant, les ventes progressent de 0,9%: les véhicules de loisirs (VDL) sont en croissance organique de 1,3%, tandis que le nautisme est en baisse (-14,5%). Le groupe évoque une nouvelle acquisition en cours dans le nautisme, qui porterait la contribution de ce pôle à plus de 20% du chiffre d'affaires.

Hunyvers est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe Les chantiers navals du bassin d'Arcachon, qui a dégagé un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros sur l'exercice passé. Créé en 1971, ce groupe rassemble 30 personnes autour de trois entités, ABX, Ander Nautic et Arcachon Nautic, respectivement implantées à Biscarrosse,Andernos-les-Bains et Arcachon.

Le pôle nautisme "a pâti de conditions météorologiques particulièrement défavorables au printemps 2024": faible ensoleillement, pluviosité exceptionnelle. le groupe souligne que les ventes de bateaux de plaisance sont traditionnellement à forte "météo-sensibilité".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.