Hunyvers confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Hunyvers, spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme, a publié ses résultats annuels pour l’ensemble de l’exercice 2023-2024 d'où ressortent un résultat net de 1,8 million d'euros en baisse de 53,6% et un résultat d'exploitation de 3,2 millions d'euros en déclin de 40,4%. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 15,9% sur la période, à 130,3 millions d'euros tandis que la marge brute, de l'ordre de 26 millions d'euros, s'améliore de 9,2%.

Au 31 août 2024, les capitaux propres de la société atteignent 28,6 millions d'euros, contre 26,8 millions un an plus tôt. La dette financière nette ressort à 17,8 millions d'euros contre 5,8 millions.

"En passe de finaliser sa septième acquisition depuis son introduction en Bourse, il y a moins de trois ans, Hunyvers a choisi de donner sur l'exercice 2024-2025 la priorité à la croissance interne, sur ses deux pôles d'activité", précise le groupe.

Hunyvers confirme les objectifs financiers communiqués le 10 octobre dernier, restant confiant dans sa capacité à dégager sur l'exercice 2024-2025 une nouvelle croissance soutenue (supérieure à +15%) de son chiffre d'affaires, attendu a minima à 150 millions d'euros.

La société s'attend parallèlement à une amélioration de sa marge d'exploitation à partir du second semestre et sur l'ensemble de l'exercice. Sur l'exercice en cours, un désendettement et le retour à une génération de cash positive sont attendus.

