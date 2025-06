Hunyvers avertit sur ses ventes

(AOF) - Hunyvers a publié des comptes semestriels décevants. Sur la période allant du 31 août 2024 au 29 février 2025, le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme a vu sa marge brute augmenter de 2 %, pour atteindre 10,2 millions d’euros. Parallèlement, le résultat d’exploitation s’est dégradé en passant de -0,9 à -1,9 million d’euros. Parallèlement, la perte nette a été multipliée par plus de deux en s’installant à 2,8 millions d’euros, contre 1,3 million d’euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d’affaires a reculé de 5,1 %, à 48,7 millions d’euros.

Pour le second semestre, Hunyvers table sur des revenus de 130 millions d'euros, contre une précédente estimation de 150 millions d'euros, mais estime que l'objectif d'amélioration de la marge d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice reste encore atteignable.

