Huntington prévoit des revenus d'intérêts records en 2026 grâce à l'augmentation des marges et des prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Huntington Bancshares HBAN.O a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que ses revenus d'intérêts pour 2026 atteignent un niveau record, la banque régionale bénéficiant de l'accélération de la demande de prêts et de l'expansion des marges.

Les emprunts ont repris dans l'ensemble du secteur bancaire, soutenus par les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Les coûts des dépôts ont également diminué, ce qui améliore les perspectives de rentabilité des prêts.

Huntington s'attend à ce que le revenu net d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque paie sur les prêts et ce qu'elle gagne sur les dépôts, augmente de 10 à 13 % pour l'ensemble de l'année, sur une base autonome. Elle a déclaré 6,06 milliards de dollars en 2025.

La banque a accepté d'acheter sa rivale plus petite Cadence Bank CADE.N pour 7,4 milliards de dollars en octobre. Huntington s'attend à ce que l'opération, une fois conclue, ajoute entre 1,85 milliard et 1,90 milliard de dollars aux prévisions de NII pour l'année entière.

La société prévoit que les prêts moyens augmenteront de 11 % à 12 % cette année, sur une base autonome, tandis que les dépôts moyens devraient augmenter de 8 % à 9 %.

"Notre objectif pour 2026 reste de stimuler une forte croissance organique. Nous avons commencé l'année avec une excellente dynamique et nos carnets de commandes et notre pipeline sont robustes", a déclaré le directeur général Steve Steinour dans un communiqué.

Les revenus d'intérêts de la banque ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre, grâce à l'expansion des marges et à la croissance des prêts.

Huntington a cherché à accroître sa présence par le biais d'acquisitions. Outre Cadence, elle a également conclu un accord entièrement en actions de 1,9 milliard de dollars pour l'achat de Veritex en juillet.

Steve Steinour a déclaré que ces opérations seraient le tremplin de sa croissance au Texas et dans le Sud, et que les deux intégrations se déroulaient sans heurts.

Le total moyen des prêts et des crédits-bails a augmenté de 18,4 milliards de dollars, soit 14 %, par rapport à l'année précédente, compte tenu de l'impact de l'acquisition de Veritex.

La banque a affiché un bénéfice ajusté de 37 cents au cours du trimestre clos le 31 décembre, conformément à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions étaient en baisse de 1,4 % dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.