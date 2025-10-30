Huntington Ingalls dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions pour les segments clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de navires militaires américain Huntington Ingalls HII.N a annoncé jeudi un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, dans un contexte de forte demande de porte-avions et de sous-marins, ce qui a entraîné une hausse de 6,9 % de ses actions dans les échanges avant bourse.

La société a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année à 9 milliards de dollars pour son segment de construction navale et à 3 milliards de dollars pour son unité de technologies de mission.

Elle avait précédemment prévu une fourchette de revenus de 8,9 à 9,1 milliards de dollars pour la construction navale et de 2,9 à 3,1 milliards de dollars pour les technologies de mission.

Huntington, maître d'œuvre des sous-marins à propulsion nucléaire de la classe Columbia de la marine américaine, a vu sa demande exploser face à l'escalade des tensions géopolitiques.

L'entreprise pourrait également bénéficier de la tentative du président américain Donald Trump de revitaliser la construction navale américaine afin de dissuader la Chine.

"Nous avons continué à voir les premiers signes que les investissements ciblés aident à renforcer notre main-d'œuvre et à construire une chaîne d'approvisionnement maritime plus robuste à l'appui d'un débit de construction navale plus élevé", a déclaré le directeur général Chris Kastner.

Le bénéfice de Huntington au troisième trimestre s'est élevé à 3,82 dollars par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 3,36 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires des ventes et des services s'est élevé à 3,19 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 16,1 %, mais inférieur aux attentes de 2,96 milliards de dollars.