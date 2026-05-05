Huntington Ingalls affiche une marge trimestrielle en baisse en raison de la hausse des coûts

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Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N a annoncé mardi une baisse de sa marge d'exploitation au premier trimestre, pénalisé par la hausse des coûts liée à l'inflation et à la volatilité du commerce mondial.

L'action de la société a reculé de près de 3 % en pré-ouverture.

Les droits de douane américains imposés à ses principaux partenaires commerciaux ont renforcé l'incertitude générale sur les marchés, aggravant les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales dans tous les secteurs, y compris celui de la défense.

Malgré une forte demande américaine en sous-marins et en porte-avions, dans un contexte de présence navale chinoise croissante et de tensions mondiales plus générales, les pressions croissantes sur les coûts ont pesé sur le constructeur naval.

Pour le premier trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires de son activité de construction navale à Newport News a augmenté de 19,3 % pour atteindre 1,67 milliard de dollars, mais la marge d'exploitation du segment a reculé de 80 points de base à 5,3 %.

Le coût total des ventes de produits a augmenté de 20 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars.

Le bénéfice trimestriel par action de Huntington est resté stable à 3,79 dollars, tandis que sa marge d'exploitation est tombée à 5 %, contre 5,9 % l'année dernière.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 3,1 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.