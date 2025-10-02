Humana voit 20 % de ses membres dans des plans Medicare Advantage bien notés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a déclaré jeudi qu'environ 20% de ses membres sont actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage notés 4 étoiles et plus pour 2026, sur la base de données préliminaires.