Humana voit 20 % de ses membres dans des plans Medicare Advantage bien notés
Humana HUM.N a déclaré jeudi qu'environ 20% de ses membres sont actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage notés 4 étoiles et plus pour 2026, sur la base de données préliminaires.

HUMANA
257,485 USD NYSE +4,36%
