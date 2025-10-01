Humana va réduire les primes de ses régimes d'assurance-médicaments

Humana HUM.N a déclaré mercredi qu'environ 83% des plans de médicaments sur ordonnance autonomes pour 2026 offriront une baisse des primes.

L'assureur santé a déclaré qu'il s'attendait à ce que plus de 80% de ses membres Medicare Advantage soient dans des plans avec des prestations stables.