Humana s'engage à ne pas évoquer les liens de Teva avec Israël lors d'un procès aux États-Unis sur les prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un procès se tiendra le mois prochain à Philadelphie concernant des allégations selon lesquelles les prix des médicaments génériques auraient été gonflés

* Teva estime que les opinions sur la guerre à Gaza pourraient influencer de manière injuste les jurés américains

* Humana peut toujours utiliser les documents de Teva même si des liens avec Israël y sont mentionnés

par Mike Scarcella

L'assureur santé Humana HUM.N a accepté de ne pas qualifier le laboratoire pharmaceutique Teva

TEVA.TA d'entreprise israélienne lors d'un prochain procès américain pour entente sur les prix des médicaments, après que le laboratoire eut déclaré que les opinions publiques sur la guerre de Gaza pourraient influencer injustement les jurés.

Humana a rendu public son accord avec Teva mercredi soir dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Philadelphie, où Teva et plusieurs autres grands laboratoires pharmaceutiques doivent comparaître le mois prochain pour répondre d’accusations de complot visant à gonfler les prix de certains médicaments génériques.

Cet accord souligne à quel point cette question est devenue source de division aux États-Unis à la suite de l’offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023.

Humana et Teva n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans un document déposé en début de mois , la société Teva, basée à Tel-Aviv, a demandé au juge chargé de l’affaire d’interdire toute référence à l’origine nationale de Teva lors du procès, arguant que cela n’avait aucun rapport avec la procédure juridique antitrust aux États-Unis et risquait d’influencer négativement les jurés à l’encontre de Teva.

« Au cours des près de trois années qui se sont écoulées depuis le début de la guerre de Gaza, tout ce qui a un lien avec Israël a fait l’objet d’une controverse sans précédent, dans un climat de forte tension émotionnelle », a déclaré Teva.

Dans son mémoire déposé mercredi, Humana a indiqué que ses avocats, au cours du procès, « ne feront aucune référence, ni dans leurs plaidoiries ni dans leurs interrogatoires, au fait que Teva est une société israélienne ».

Cet accord n’empêche pas Humana de présenter des documents lors du procès au seul motif que « le fait que Teva soit une entreprise israélienne puisse être déduit de ces documents ».

Teva a réfuté les allégations d’Humana selon lesquelles elle aurait conspiré avec d’autres laboratoires pharmaceutiques pour maintenir artificiellement élevés les prix de certains médicaments. Parmi ces médicaments figurent le myorelaxant baclofène et le propranolol, un antihypertenseur. Les accusations portées dans le cadre de ce procès visent la filiale américaine de Teva.

Le procès pour entente sur les prix devrait débuter le 15 septembre et s’achever fin octobre.