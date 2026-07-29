Humana recule alors que le maintien des prévisions de bénéfice annuel vient éclipser les résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** L'action Humana HUM.N recule de 6,6 % à362,94 dollars

** L'assureur santé réaffirme ses prévisions de BPA ajusté d'au moins 9 $ pour 2026

** Il prévoit une baisse, en glissement annuel, du bénéfice ajusté de 2026 en raison de la diminution des primes versées par le gouvernement, liées aux notations des plans Medicare

** « Nous considérons que le maintien par HUM de ses prévisions de BPA pour 2026 est décevant, compte tenu des résultats favorables enregistrés par ses concurrents dans le cadre du programme Medicare Advantage » - Cantor Fitzgerald

** Le ratio de prestations d’assurance du deuxième trimestre — c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux — s’établit à 91,2 %, ce qui correspond aux estimations des analystes

** HUM maintient ses prévisions de ratio de prestations d'assurance annuel entre 92,5 % et 93 %; la société prévoit une croissance d'environ 25 % du nombre d'adhérents individuels à Medicare Advantage en 2026

** La société affiche un bénéfice ajusté de 7,61 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 7,22 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

**Compte tenu de l'évolution du cours en séance, HUM affiche une hausse de42,4 % depuis le début de l'année