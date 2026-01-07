Humana plonge, Wells Fargo rétrograde sa note à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de la compagnie d'assurance maladie Humana HUM.N ont baissé de 1,3 % en pré-marché à 276,25 $

** Wells Fargo rétrograde l'action de "surpondération" à "pondération égale"; maintient le prix de vente à 290 $

** Elle estime que le manque de clarté des attentes de croissance de Medicare Advantage (MA) pour 2026 constitue un obstacle majeur pour le titre.

** Elle ajoute qu'une amélioration éventuelle des notations par étoiles de Medicare Advantage (MA) semble probable, mais que la visibilité sur le calendrier et l'ampleur reste faible.

** Réduit les estimations du BPA ajusté pour 2026 de 75 cents à 11,25 $

** 9 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 18 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; le PT médian est de 289 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté d'environ 1 % en 2025, ce qui est inférieur au gain de 16,4 % du S&P 500 .SPX