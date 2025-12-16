Humana nomme un cadre d'Amazon à la tête de son unité d'assurance, un vétéran prenant sa retraite

Humana HUM.N a annoncé mardi que George Renaudin allait quitter son poste de président de son segment d'assurance et a nommé Aaron Martin, dirigeant d'Amazon spécialisé dans la santé, pour lui succéder.

Renaudin, qui a joué un rôle essentiel dans l'établissement et la croissance des programmes Medicare Advantage et Medicaid, prendra sa retraite l'année prochaine après une carrière de 29 ans au sein de l'entreprise, a déclaré l'assureur santé américain.

Martin était vice-président de la santé chez Amazon

AMZN.O , où il supervisait les partenariats stratégiques, le marketing et les programmes de télésanté et de maladies chroniques de l'entreprise.

"L'annonce d'aujourd'hui marque une transition importante pour l'équipe de direction de Humana", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI. "Nous considérons la nomination d'Aaron Martin comme un choix intéressant qui pourrait aider Humana dans sa transition technologique intégrée."

Humana a également réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'environ 17 dollars par action. Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % à 260,68 $ dans les premiers échanges.

Deux analystes ont déclaré que l'absence de commentaires sur la période d'inscription ouverte de 2026 suscitera l'inquiétude des investisseurs.

"Le moment choisi pour l'annonce est susceptible d'accroître les inquiétudes des investisseurs. La période d'inscription annuelle s'est terminée il y a environ une semaine et Humana n'offre pas de vue préliminaire sur les résultats de l'adhésion 2026 à l'heure actuelle", a déclaré Andrew Mok, analyste chez Barclays.

Humana, l'un des plus grands fournisseurs de plans Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées, a tenté de contenir la flambée des coûts des soins de santé dans l'ensemble du secteur en réévaluant les prix des plans et en ajustant les prestations.

M. Martin rejoindra Humana en janvier en tant que président de Medicare Advantage, une fonction nouvellement créée, et assumera le rôle de président du segment assurance après le départ à la retraite de M. Renaudin au troisième trimestre de l'année prochaine.

Après son départ à la retraite, M. Renaudin agira en tant que conseiller stratégique au moins jusqu'à la fin de l'année 2026, a indiqué la société.

La société a également indiqué que John Barger succédera à Martin en tant que président de Medicare Advantage.