Humana dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une baisse des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, Humana HUM.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, l'assureur santé ayant dépensé moins que prévu en services médicaux.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 10,31 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10,19 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.