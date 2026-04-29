Humana dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une baisse des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, Humana HUM.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, l'assureur santé ayant dépensé moins que prévu en services médicaux.
Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 10,31 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10,19 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.
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