Humana bondit suite à la hausse des tarifs de l'assurance-maladie ; Wells Fargo relève sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 avril - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 5,2 % à 192,02 $ dans les premiers échanges

** La société de courtage Wells Fargo Securities relève Humana à "Equal Weight" de "Underweight", augmente son objectif de cours à 227 $ contre 206 $ - une hausse de 24% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier dit que les taux définitifs de Medicare Advantage 2027 étaient meilleurs que prévu , atténuant la pression sur les marges

** Les analystes de Wells Fargo disent que la CMS a également abandonné un changement de modèle de risque proposé, ce qui élimine un obstacle majeur aux bénéfices

** La société de courtage relève ses estimations de bénéfices pour 2027 pour Humana d'environ 27%, annulant les réductions de marges antérieures

** Le redressement des marges de Medicare Advantage devrait contribuer à environ 40 % des bénéfices de Humana en 2027, selon la maison de courtage

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en baisse de ~29% depuis le début de l'année