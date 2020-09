Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huit peines de prison en Arabie saoudite pour le meurtre de Khashoggi Reuters • 07/09/2020 à 15:50









DUBAI, 7 septembre (Reuters) - La justice saoudienne a condamné lundi à des peines allant de sept à vingt ans de prison huit accusés jugés pour leur implication dans la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, rapporte la chaîne de télévision Al Arabia. Cinq accusés ont été condamnés à des peines de vingt ans, les trois autres se sont vu infliger des peines comprises entre sept et dix ans, précise l'agence officielle de presse SPA. (Yousef Saba version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

