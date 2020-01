Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huit milliards d'euros d'investissements à "Choose France", Le Maire Reuters • 20/01/2020 à 10:07









HUIT MILLIARDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS À "CHOOSE FRANCE", LE MAIRE PARIS (Reuters) - Huit milliards d'euros d'investissements au total seront annoncés par les chefs d'entreprise réunis lundi à Versailles pour le troisième sommet "Choose France", a déclaré Bruno Le Maire. "Ces investissements - ça représente au total 8 milliards d'euros - vont être annoncés tout à l'heure par les chefs d'entreprise", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur LCI. "Derrière, ce sont des milliers d'emplois." L'Elysée a annoncé par avance dimanche soir plusieurs grands projets d'investissement, dont la commande par le croisiériste MSC de paquebots aux Chantiers de l'Atlantique pour un montant de 2 milliards d'euros. "C'est plus de 2.000 emplois pour le seul site industriel de Saint-Nazaire", a commenté Bruno Le Maire. "La France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements industriels et pour les investissements recherche & développement en Europe", s'est encore félicité le ministre de l'Economie. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Simon Carraud)

