Huit États et DirecTV intentent une action en justice pour bloquer le projet de Nexstar d'acquérir son concurrent Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'administration Trump a déclaré qu'elle soutenait la fusion

* L'opération permettrait à l'entreprise combinée de disposer de stations sur des marchés couvrant 80 % des ménages américains

* Le projet de fusion intervient alors que les stations locales sont confrontées à des pressions économiques

(Ajout de la plainte de DirecTV au paragraphe 4) par David Shepardson

Un groupe de huit États a intenté une action en justice mercredi en fin de journée devant le tribunal de district des États-Unis à Sacramento, en Californie, pour bloquer le projet d'acquisition de Tegna TGNA.N par Nexstar

NXST.O pour un montant de 3,54 milliards de dollars, ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que la fusion proposée était illégale et qu'elle entraînerait une augmentation des prix de la télévision payante pour les consommateurs et une réduction du nombre d'emplois dans les salles de rédaction en exploitant conjointement des stations sur le même marché.

"Lorsque les médias audiovisuels sont détenus par une poignée d'entreprises, il y a moins de voix, moins de concurrence, et les communautés perdent le contre-pouvoir essentiel que représente le journalisme local", a déclaré M. Bonta.

DirecTV a déposé une plainte distincte mercredi en fin de journée, cherchant également à empêcher l'opération. La fusion renforcera la capacité de Nexstar à forcer les fournisseurs de télévision payante à payer des redevances plus élevées pour retransmettre ses chaînes et a soutenu que Nexstar "fermera également des salles de rédaction locales dans des dizaines de marchés".

Le mois dernier, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré qu'il soutenait l'opération et qu'il irait de l'avant pour l'approuver après que le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion.

Donald Trump a fait pression à plusieurs reprises sur Brendan Carr pour qu'il révoque les licences des stations NBC et ABC. Les critiques ont déclaré que Brendan Carr violait le droit à la liberté d'expression des radiodiffuseurs .

"En élargissant considérablement son empreinte à l'échelle nationale, Nexstar obtiendrait un contrôle significatif sur la politique éditoriale et aurait le pouvoir de supprimer des points de vue et d'exclure des voix qui sont essentielles à un discours politique et social robuste", a déclaré l'action en justice intentée par les États.

Nexstar et Tegna n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les États qui se sont joints à la Californie dans cette action en justice sont New York, le Colorado, le Connecticut, l'Illinois, la Caroline du Nord, l'Oregon et la Virginie.

L'acquisition de Tegna permettrait à Nexstar de couvrir 80 % des foyers équipés d'une télévision et obligerait la FCC à lever le plafonnement de la propriété des stations.

Les radiodiffuseurs locaux sont confrontés à une pression économique croissante, car les Américains délaissent la télévision traditionnelle au profit des services de diffusion en continu à la demande et des médias sociaux tels que TikTok et YouTube.

Nexstar est le plus grand groupe de diffusion de télévision locale aux États-Unis, contrôlant plus de 200 stations dans 116 marchés américains touchant 220 millions de personnes, tandis que Tegna possède 64 stations de télévision dans 51 marchés médiatiques, a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, ajoutant que si la fusion était réalisée, 31 marchés médiatiques verraient la concurrence diminuer.

Brendan Carr estime que les réseaux nationaux tels que NBC, propriété de Comcast CMCSA.O , et ABC, propriété de Walt Disney

DIS.N , ont accumulé trop de pouvoir et a déclaré qu'il souhaitait donner aux filiales locales appartenant à des sociétés telles que Tegna et Nexstar la possibilité de préempter des programmes .

En septembre, Brendan Carr a félicité Nexstar pour avoir brièvement choisi de ne pas diffuser "Jimmy Kimmel Live!" sur ses stations affiliées à ABC.

ABC a brièvement suspendu l'émission de Kimmel en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Quelques heures avant la suspension, Brendan Carr avait prévenu les chaînes locales qui diffusaient l'émission de Kimmel qu'elles s'exposaient à des amendes ou à la perte de leur licence et avait déclaré qu'il était "temps pour elles d'agir".