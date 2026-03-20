Huit États demandent à un juge américain de bloquer temporairement la fusion entre Nexstar et Tegna

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(Pas de commentaire immédiat de la part des entreprises, plus de détails aux paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Huit États ont demandé vendredi à un juge américain d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion de Nexstar Media Group et de Tegna, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars.

Jeudi, les propriétaires de stations de radiodiffusion locales ont reçu l'autorisation de fusionner de la part de la Federal Communications Commission et du ministère américain de la justice et ont déclaré qu'ils avaient conclu la transaction deux heures après l'approbation, le lendemain du jour où les États ont intenté leur action en justice.

Les États affirment que l'opération, qui créerait le plus grand groupe de stations de radiodiffusion aux États-Unis, , "mettrait plus de programmes de radiodiffusion entre les mains de moins de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la fourniture d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans l'ensemble du pays".

Voici quelques détails:

* Les États cherchent à maintenir le statu quo et soutiennent que, sans action, les sociétés "seraient libres de poursuivre - et même d'accélérer - l'intégration" et auraient le pouvoir d'augmenter les redevances pour les fournisseurs de télévision payante et d'abolir les opérations d'information séparées dans les marchés comptant plus d'une station.

* Le juge de district Troy Nunley, à Sacramento (Californie), a déclaré qu'il examinerait la question sur la base de documents judiciaires.

* L'acquisition, si elle n'est pas annulée par les tribunaux, permettra à Nexstar d'étendre sa présence à 80 % des foyers américains équipés d'une télévision. La FCC a déclaré qu'elle renonçait à une règle qui permet aux propriétaires de stations de télévision de ne pas atteindre plus de 39 % des foyers téléspectateurs américains dans le cadre de son approbation.

* En février, le président Donald Trump a déclaré qu'il soutenait l'accord. M. Trump a fait pression à plusieurs reprises sur le président de la FCC, Brendan Carr , pour qu'il révoque les licences des stations NBC et ABC. Les critiques ont déclaré que M. Carr violait les droits à la liberté d'expression des radiodiffuseurs .

* Carr soutient que les réseaux nationaux tels que NBC, propriété de Comcast, et ABC, propriété de Walt Disney, ont accumulé trop de pouvoir et a déclaré qu'il voulait donner aux filiales locales appartenant à des sociétés telles que Tegna et Nexstar la possibilité de préempter des programmes .

* Nexstar est le plus grand groupe américain de télédiffusion locale, contrôlant plus de 200 stations dans 116 marchés américains touchant 220 millions de personnes, tandis que Tegna possède 64 stations de télévision dans 51 marchés médiatiques.