Huit avions A350-1000 commandés par Air Canada à Airbus
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 09:14

Airbus fait part d'une commande ferme dévoilée par Air Canada, portant sur huit avions A350-1000, commande qui figurait auparavant dans le carnet de commandes de novembre 2025 du constructeur aéronautique européen sous l'identité d'un client non identifié.

Ce long-courrier de dernière génération sera au coeur de l'expansion mondiale de la compagnie, permettant une connectivité directe du Canada vers les marchés en forte croissance du sous-continent indien, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie.

Conçu pour un confort optimal sur les vols ultra-long-courriers, l'appareil est doté de la cabine Airspace. Les voyageurs bénéficieront notamment des niveaux sonores les plus bas du marché, favorisant ainsi leur bien-être sur les vols de longue durée.

Par ailleurs, ses moteurs Rolls-Royce de dernière génération et l'utilisation de matériaux légers permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de 25% par rapport aux appareils concurrents de génération précédente.

