Hugo Boss: ventes en hausse de 20% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce ce matin que ses ventes ont augmenté de 20% au 2e trimestre à changes constants, pour atteindre 1026 ME.

La société rapporte une croissance à deux chiffres sur toutes les marques, toutes les régions et tous ses canaux.



Ainsi, l'EBIT trimestriel progresse de 21% pour atteindre 121 ME, avec une marge EBIT en hausse de 40 pb, à 11,8%.



Dans ce contexte, Hugo Boss relève ses prévisions de croissance pour l'exercice et cible désormais des ventes comprises 4,1 et 4,2 milliards d'euros, soit une hausse comprise entre 12 et 15% par rapport au précédent exercice. L'EBIT est attendu en hausse de 20 à 25%.



'La dynamique a une fois de plus dépassé nos attentes élevées, malgré un environnement de marché globalement difficile et incertain ', déclare Daniel Grieder, directeur général de Hugo Boss.



' Suite à la mise à jour de notre stratégie en juin, les deux marques Boss et Hugo ont maintenu avec succès leur trajectoire de croissance. Nous ferons de 2023 une nouvelle année record pour Hugo Boss, fournissant ainsi une base solide pour atteindre notre ambition financière actualisée pour 2025'.