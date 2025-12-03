Hugo Boss sanctionné après son point stratégique
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 10:33
A travers son programme 'Claim 5 Touchdown', il va engager une nouvelle phase stratégique à horizon 2028, pour 'réaligner, simplifier et renforcer son activité', à travers des mesures 'd'excellence de marque, de distribution et opérationnelles'.
Dans ce contexte de réalignement délibéré, le groupe allemand anticipe désormais un déclin de ses ventes à taux de changes constants 'à un seul chiffre moyen à élevé' l'année prochaine, avant un retour à la croissance en 2027.
Compte tenue d'une amélioration de sa marge brute et d'efficiences de coûts attendues, Hugo Boss prévoit un profit opérationnel (EBIT) entre 300 et 350 millions d'euros en 2026, sa rentabilité devant s'améliorer à partir de l'année suivante.
Le groupe anticipe un free cash-flow vigoureux de l'ordre de 300 MEUR par an d'ici à 2028, et sur les moyen et long termes, il vise à surperformer son marché et à porter sa marge d'EBIT à un niveau d'environ 12%.
Valeurs associées
|34,6600 EUR
|XETRA
|-11,47%
A lire aussi
-
Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 800 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite
-
Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial ... Lire la suite
-
Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer