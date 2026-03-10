 Aller au contenu principal
Hugo Boss profite d'un 4e trimestre jugé encourageant et grimpe en Bourse
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:05

L'action Hugo Boss signe mardi matin l'une des hausses les plus notables de l'indice des moyennes capitalisations allemandes MDAX à la Bourse de Francfort, le groupe ayant rassuré les investisseurs avec des résultats meilleurs que prévu au titre du 4e trimestre et la confirmation de ses objectifs pour l'exercice 2026.

A 10h30, le titre du spécialiste du prêt-à-porter haut de gamme gagne 5,3% à 37,10 euros, tandis que le MDAX rebondit de 3,6% avec la désescalade des tensions autour de l'Iran.

Le groupe basé à Metzingen, au sud de Stuttgart, connu notamment pour ses costumes pour hommes, a fait état ce matin d'une hausse de 7% de son chiffre d'affaires ajusté des taux de change pour le 4e trimestre, reflétant notamment un vigoureux redressement de ses ventes en Europe ( 9%).

A titre de comparaison, le consensus anticipait une évolution globalement stable de ses ventes à taux de changes constants sur le trimestre.

En monnaies locales, le chiffre d'affaires atteint 1,22 milliard d'euros, en hausse de 2% et légèrement supérieur au consensus de 1,20 milliard.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) sur les trois derniers mois de l'année 2025 s'est quant à lui accru de 22% à 154 millions d'euros, alors que les analystes financiers l'attendaient autour de 140 millions.

Parallèlement, sa marge d'exploitation s'est améliorée en conséquence de 1,90 points de pourcentage pour s'établir à 12%, contre 10,1% un an plus tôt.

Après une série d'avertissements et de résultats décevants, les efforts de l'entreprise visant à maîtriser ses coûts commencent ainsi à porter leurs fruits.

Hugo Boss précise qu'il a réduit ses coûts de 3% l'an dernier, dont une diminution de 4% sur le seul 4e trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant a dépassé les attentes du marché, en ressortant à 2% alors que les professionnels l'attendaient en baisse de 0,6%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a lui aussi été supérieur aux prévisions, avec une hausse de 8% à 391 millions d'euros à comparer avec un consensus de 380 millions. La marge s'est ainsi installée à 9,2%, en hausse de 0,8 point, contre 9,1% attendu.

Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue relèvent cependant que la marge brute (61,5%) s'avère un peu inférieure aux attentes (consensus de 62%), notamment en raison d'un environnement commercial marqué par des remises importantes.

Pour 2026, le groupe a confirmé viser un chiffre d'affaires, corrigé des effets de change, en baisse de 5% à 9% sur fond de repositionnement de la marque et de ses canaux de vente.

Le résultat opérationnel (Ebit) devrait pour sa part se situer entre 300 et 350 millions d'euros, accompagné d'une amélioration de la marge brute sous l'effet de la poursuite de ses réductions de coûts.

Vers une année 2026 de transition

Dans son communiqué, Hugo Boss prévient que l'exercice 2026 sera une année de "réalignement" dans le cadre de son programme stratégique "Claim 5 - Touchdown" visant à renforcer encore le positionnement de ses marques et à poser les jalons d'une croissance durable et rentable.

"Le douloureux "reset" qui se profile pour 2026 était déjà intégré dans le cours de l'action depuis les annonces du mois de décembre", rappellent ce matin les équipes d'AlphaValue.

"Nous pensons donc que le marché pourrait réagir positivement aux premiers signes d'amélioration opérationnelle observés au 4e trimestre", souligne le bureau d'études.

Un avis partagé par leurs homologues de RBC : "Nous pensons que Boss a bien réussi à repositionner sa marque ces dernières années. En revanche, la marque a un peu trop étendu sa distribution dans le "wholesale" (c'est-à-dire les magasins en dehors de son réseau de vente directe), ce qui a pesé sur ses marges", explique le broker canadien.

"La décision de réduire cette exposition à la grande distribution est donc la bonne, même si 2026 risque d'être une année de réajustement pour le business. On reste confiants grâce aux gains d'achats continus et au bon contrôle des dépenses opérationnelles observé ces derniers mois", ajoute-t-il.

Autre bonne nouvelle, Hugo Boss a officialisé le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 200 millions d'euros d'ici à la fin 2027, même si son dividende sera, lui, maintenu au minium légal de 0,04 euro l'action afin que la société puisse ménager sa marge financière.

