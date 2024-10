Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: le programme de fidélité va être modernisé information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Hugo Boss a annoncé lundi qu'il allait développer son nouveau programme de fidélité en France et en Allemagne, après une expérience réussie lancée au Royaume-Uni en mai dernier.



Le nouveau programme, baptisé 'Hugo Boss XP', remplacera l'actuel programme 'Hugo Boss Experience', ce qui signifie que les comptes des membres actuels seront automatiquement transférés vers le nouveau programme.



D'autres pays suivront par la suite au cours des prochaines années.



Le groupe de prêt-à-porter allemand - qui cherche à attirer de nouveaux clients et à renforcer les relations avec ceux existants dans un secteur du luxe en difficulté - explique que les premiers résultats enregistrés depuis le lancement du programme au Royaume-Uni ont montré une croissance à deux chiffres des principaux indicateurs clés de performance (inscriptions de nouveaux membres et téléchargements de l'application).



Son nouveau programme est en effet entièrement intégré à une application, en proposant des avantages classiques tels que les niveaux de fidélité et les points avec des éléments Web3 pour une expérience omni-canale 'personnalisée'.



Les membres peuvent ainsi collecter et échanger des token (NFT) par le biais d'achats et d'interactions sur différents canaux et marques, qui leur donneront à leur tour des accès à des produits exclusifs, des expériences uniques et des offres spéciales.





