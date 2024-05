Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: hausse de 9% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Hugo Boss enregistre 1014 ME de ventes au 1er trimestre, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le groupe de mode voit son EBIT atteindre 69 ME (soit une hausse de 6%), tandis que le bénéfice net part du groupe ressort à 38 ME (+9%), laissant apparaître un BPA de 0,55 euro (+9%).



Hugo Boss confirme ses prévisions pour 2024 avec des ventes attendues en hausse de 3% à 6% (soit entre 4,3 et 4,45 MdsE), un EBIT en hausse de 5% à 15% (soit entre 430 et 475 ME) ainsi qu'un bénéfice net en hausse de 5% à 15% également.



'Je suis heureux que nous ayons enregistré de nouvelles améliorations de nos ventes et de nos bénéfices au premier trimestre 2024', a commenté Daniel Grieder, président-directeur général de HUGO BOSS.



'Dans un environnement de marché volatil, nous restons concentrés sur l'exécution rigoureuse de notre stratégie 'CLAIM 5', en capitalisant sur nos nombreuses opportunités de croissance', a-t-il ajouté.





Valeurs associées HUGO BOSS XETRA -3.09%