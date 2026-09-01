Hugo Boss: Frasers prévoit de porter sa participation à plus de 50%

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de la société Hugo Boss est exposé à Moscou

Le détaillant britannique Frasers a déclaré mardi ‌prévoir de porter sa participation dans Hugo Boss à plus de 50%, après l’échec en ​juin de son projet d’acquisition à 2 milliards d’euros de la maison de mode allemande.

Le groupe, détenu par l’homme d’affaires Mike Ashley, a également indiqué réexaminer son soutien au président du conseil ​de surveillance de Hugo Boss, Stephan Sturm.

Frasers n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la manière et le calendrier envisagés pour ​porter sa participation dans Hugo Boss à plus ⁠de 50%, dans un communiqué publié à la Bourse de Londres.

Depuis le lancement de ‌son offre publique d’achat en juin, le groupe a augmenté sa participation dans Hugo Boss de 26% à 48% et en est devenu le premier actionnaire.

À ​08h36 GMT, l’action Frasers reculait ‌de 1,1%, tandis que le titre Hugo Boss progressait de moins ⁠de 1%.

"(Le franchissement de la barre des 50% de participation) aurait un impact considérable sur le compte de résultat de Frasers et augmenterait sensiblement la complexité des rapports financiers du groupe", a ⁠déclaré Andrew Wade, ‌analyste chez Jefferies.

"Les commentaires concernant Sturm témoigneraient également d’une volonté de plus en ⁠plus interventionniste", a ajouté Andrew Wade.

Le groupe britannique a déclaré mardi que s’il cessait de ‌soutenir Stephan Sturm, il rendrait sa position publique, sans donner plus de détails.

En ⁠novembre dernier, Frasers avait déclaré ne plus avoir confiance en Stephan ⁠Sturm, mais était revenu ‌sur cette position en juin, affirmant maintenir son soutien au président du conseil de surveillance ainsi ​qu'au président du directoire Daniel Grieder.

Le quotidien britannique ‌The Times avait rapporté en juillet que Frasers envisageait de nommer son directeur général, Michael Murray, au poste de ​président du directoire de Hugo Boss.

Contacté mardi par Reuters pour un commentaire, Hugo Boss a déclaré que le communiqué de Frasers n’entraînait aucun changement au sein de son conseil ⁠d’administration et que Stephan Sturm conservait son poste.

Le mois dernier, Hugo Boss avait déclaré qu’il continuerait à entretenir une relation constructive avec Frasers tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa stratégie visant à assurer une croissance durable et à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires jusqu’en 2028.

(Prerna Bedi, avec la contribution de Krisha Bhatt, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)