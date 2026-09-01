Hugo Boss-Frasers prévoit de porter sa participation à plus de 50%

Le détaillant britannique Frasers FRAS.L a déclaré mardi prévoir de porter sa participation dans Hugo Boss BOSSn.DE à plus de 50%, après l’échec en juin de son projet d’acquisition à 2 milliards d’euros de la maison de mode allemande.

Le groupe, détenu par l’homme d’affaires Mike Ashley, a également indiqué réexaminer son soutien au président du conseil de surveillance de Hugo Boss, Stephan Sturm.

Frasers n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la manière et le calendrier envisagés pour porter sa participation dans Hugo Boss à plus de 50%, dans un communiqué publié à la Bourse de Londres.

Depuis le lancement de son offre publique d’achat en juin, le groupe a augmenté sa participation dans Hugo Boss de 26% à 48% et en est devenu le premier actionnaire.

À 08h36 GMT, l’action Frasers reculait de 1,1%, tandis que le titre Hugo Boss progressait de moins de 1%.

"(Le franchissement de la barre des 50% de participation) aurait un impact considérable sur le compte de résultat de Frasers et augmenterait sensiblement la complexité des rapports financiers du groupe", a déclaré Andrew Wade, analyste chez Jefferies.

"Les commentaires concernant Sturm témoigneraient également d’une volonté de plus en plus interventionniste", a ajouté Andrew Wade.

Le groupe britannique a déclaré mardi que s’il cessait de soutenir Stephan Sturm, il rendrait sa position publique, sans donner plus de détails.

En novembre dernier, Frasers avait déclaré ne plus avoir confiance en Stephan Sturm, mais était revenu sur cette position en juin, affirmant maintenir son soutien au président du conseil de surveillance ainsi qu'au président du directoire Daniel Grieder.

Le quotidien britannique The Times avait rapporté en juillet que Frasers envisageait de nommer son directeur général, Michael Murray, au poste de président du directoire de Hugo Boss.

Contacté mardi par Reuters pour un commentaire, Hugo Boss a déclaré que le communiqué de Frasers n’entraînait aucun changement au sein de son conseil d’administration et que Stephan Sturm conservait son poste.

Le mois dernier, Hugo Boss avait déclaré qu’il continuerait à entretenir une relation constructive avec Frasers tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa stratégie visant à assurer une croissance durable et à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires jusqu’en 2028.

(Prerna Bedi, avec la contribution de Krisha Bhatt, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)