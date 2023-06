Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss: de nouveaux objectifs à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point stratégique CLAIM5, Hugo Boss dévoile de nouveaux objectifs 2025, la maison de vêtements allemande anticipant ainsi à cet horizon un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros et un profit opérationnel (EBIT) d'au moins 600 millions.



Stifel souligne que ces nouvelles ambitions impliquent des croissances annuelles moyennes sur 2022-25 de 11% pour les ventes, bien au-dessus de celle anticipée pour le secteur, et d'au moins 21% pour l'EBIT, l'une des plus élevées de sa couverture.



'La fourchette-cible de marge brute d'ici 2025 a été rehaussée à 62-64%, contre 60-62%, ce qui devrait plus que compenser des investissements supplémentaires dans l'activité pour gagner encore des parts de marché', selon le broker.





