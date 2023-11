Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss: BPA en hausse de 9% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce que ses ventes ont atteint 1027 ME au 3e trimestre, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT a progressé de 12%, pour atteindre 103 ME, tandis que le bénéfice net est en hausse de 5%, à 63 ME, laissant apparaître un BPA de 0,91 euro, en hausse de 9%.



'Dans un environnement de marché de plus en plus difficile, nous avons une fois de plus affirmé notre position et gagné de nouvelles parts de marché à l'échelle mondiale, grâce à nos différentes marques, produits et initiatives de distribution', a commenté Daniel Grieder, directeur général de Hugo Boss.



'Forts de la forte dynamique de notre marque, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers et faire de 2023 une autre année record pour Hugo Boss', a-t-il ajouté.





