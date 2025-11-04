 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,23
-1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hugo Boss anticipe un CA et un Ebit dans le bas de sa fourchette de prévisions
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 08:23

Hugo Boss BOSSn.DE a déclaré mardi que son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation se situeraient dans le bas de la fourchette de ses prévisions annuelles, après des ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre.

Le groupe du mode allemand, invoquant une "volatilité macroéconomique accrue" et des effets de change négatifs, précise que le chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans le bas de la fourchette de de 4,2 et 4,4 milliards d'euros et le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) dans le bas de la fourchette de 380 à 440 millions.

Les ventes de Hugo Boss ont chuté de 4% à 989 millions d'euros au troisième trimestre, en raison de l'affaiblissement du dollar américain. Les analystes tablaient sur 1,01 milliard d'euros, selon un sondage fourni par la société.

Si l'on exclut l'impact des variations de change, les ventes ont baissé de 1%, entraînées par la diminution des revenus sur ses marchés clés que sont la Chine et la Grande-Bretagne. Cette faiblesse a été compensée par des améliorations en Allemagne, en France et aux États-Unis, a déclaré le groupe.

(Rédigé par Linda Pasquini à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

HUGO BOSS
37,890 EUR XETRA 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:08 

    La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite

  • La ministre de la Santé Stéphanie Rist s'exprime à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le budget de la Sécu arrive à l'Assemblée dans un hémicycle sous tension
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:07 

    Une nouvelle étape du marathon budgétaire s'ouvre mardi à l'Assemblée: avec la suspension de la réforme des retraites et d'autres mesures explosives, le budget de la Sécurité sociale arrive dans l'hémicycle, où son adoption la semaine prochaine est on ne peut plus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank