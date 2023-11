Hugau Gestion lance un fonds daté

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Cette citation empruntée à Jean de La Fontaine résume bien l’approche d’Hugau Gestion, qui vient de lancer à son tour un fonds daté, Hugau Oblig 2028.

Ce fonds de la boutique française de gestion spécialiste des produits de taux sera composé d’obligations d’entreprises avec une date de remboursement ou d’échéance proche de 2028. Il vise une performance nette annualisée de 6% sur un horizon de placement de cinq ans.

« Nous avons délibérément attendu ce moment pour lancer notre fonds obligataire à échéance, car nous estimons que la hausse des taux se stabilise et touche à sa fin », explique Catherine Huguel, directrice générale d’Hugau Gestion. « Hugau Obli 2028 ne subira pas de sous-performance du fait d’un nouveau resserrement à venir, contrairement aux fonds datés constitués plus tôt », ajoute-t-elle.

Selon Catherine Huguel, « le pic des taux semble atteint car l’inflation décélère ». Mais le retour à la cible de 2% des banques centrales sera lent. « Les taux directeurs resteront à leur plus haut au premier semestre de l’année prochaine, et l’inversion des courbes de taux s’atténuera ».

700 millions d’euros sur sept fonds

Le fonds fera l’objet d’une gestion active non benchmarkée privilégiant une stratégie de portage dite buy and hold d’obligations d’entreprises de bonne qualité de crédit, couplée à une diversification sectorielle. Plus précisément, cela couvrira une quarantaine de lignes, essentiellement corporate , senior, en euro et investment grade . Une poche d’hybride callable et d’émissions en devises couvertes est aussi prévue. Le secteur financier sera sous-pondéré. La commercialisation est ouverte du 12 octobre au 30 juin 2024.

Hugau Gestion gère 700 millions d’euros à fin août, répartis sur sept fonds, principalement en gestion monétaire et obligataire. La société n’a pas tout à fait récupéré de sa mésaventure Gazprom , qui lui a fait perdre une partie de ses encours. Son fonds Hugau Monéterme avait en effet investi dans des obligations de l’énergéticien russe quelques semaines avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Avec les sanctions internationales, la société de gestion a été obligée de cantonner ces titres, et de créer un second fonds. Si la ligne était mineure et a été remboursée en totalité par la suite , l’épisode aura coûté quelques clients, contraints de quitter le fonds. De 1,7 milliard d’euros en février 2022, les actifs du fonds sont tombés à 444 millions d’euros.

Mais Catherine Huguel reste optimiste pour l’avenir, dans un contexte très favorable à la gestion obligataire et monétaire. « La situation a complètement changé?! Et nous sommes très bien positionnés pour en profiter, grâce à notre profil atypique ».

Laurence Marchal