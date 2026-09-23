Hubble Network, une start-up spécialisée dans le Bluetooth par satellite, lève 200 millions de dollars avec une valorisation de 1,6 milliard de dollars

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Hubble Network a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table de série C qui a valorisé cette start-up de Seattle spécialisée dans le Bluetooth par satellite à 1,6 milliard de dollars, alors qu'elle a ouvert mercredi sa constellation au grand public.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table a été mené par Smith Point Capital, avec la participation de Seraphim, Carthona Capital, Earthshot Ventures, Y Combinator et RPM Ventures.

* Ce financement porte le montant total levé par Hubble à 300 millions de dollars. La société a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour étendre sa constellation de satellites à 60 unités d'ici 2030, contre six actuellement en orbite terrestre basse.

* Hubble a expliqué que sa technologie permet aux modules Bluetooth Low Energy standard déjà intégrés dans un appareil de transmettre des données de localisation et des données de capteurs à l’échelle mondiale grâce à une mise à jour du micrologiciel, sans avoir recours à des modems cellulaires, au GPS ou à du matériel satellite dédié.

* Hubble a indiqué avoir conclu des partenariats avec le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments TXN.O , et a précisé que le fabricant d’étiquettes intelligentes Reelables collaborait également avec l’entreprise.

* Hubble a été fondée par Alex Haro, qui avait auparavant cofondé Life360 , une entreprise spécialisée dans la connectivité géolocalisée permettant aux familles de partager leur position.