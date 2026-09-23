 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hubble Network, une start-up spécialisée dans le Bluetooth par satellite, lève 200 millions de dollars avec une valorisation de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 20:14
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hubble Network a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table de série C qui a valorisé cette start-up de Seattle spécialisée dans le Bluetooth par satellite à 1,6 milliard de dollars, alors qu'elle a ouvert mercredi sa constellation au grand public.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table a été mené par Smith Point Capital, avec la participation de Seraphim, Carthona Capital, Earthshot Ventures, Y Combinator et RPM Ventures.

* Ce financement porte le montant total levé par Hubble à 300 millions de dollars. La société a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour étendre sa constellation de satellites à 60 unités d'ici 2030, contre six actuellement en orbite terrestre basse.

* Hubble a expliqué que sa technologie permet aux modules Bluetooth Low Energy standard déjà intégrés dans un appareil de transmettre des données de localisation et des données de capteurs à l’échelle mondiale grâce à une mise à jour du micrologiciel, sans avoir recours à des modems cellulaires, au GPS ou à du matériel satellite dédié.

* Hubble a indiqué avoir conclu des partenariats avec le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments TXN.O , et a précisé que le fabricant d’étiquettes intelligentes Reelables collaborait également avec l’entreprise.

* Hubble a été fondée par Alex Haro, qui avait auparavant cofondé Life360 , une entreprise spécialisée dans la connectivité géolocalisée permettant aux familles de partager leur position.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
272,6200 USD NASDAQ +0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,66 +5,19%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank