Hubbell revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la demande d'équipements électriques
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hubbell HUBB.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025, misant sur une forte demande de ses équipements électriques par les centres de données.

La société basée à Shelton, dans le Connecticut, dont les produits comprennent des systèmes de câblage et d'éclairage, a bénéficié de la hausse mondiale de la construction de centres de données, car de plus en plus d'entreprises investissent dans les technologies d'intelligence artificielle.

Les ventes de son segment électrique ont augmenté de 10 % pour atteindre 559 millions de dollars au troisième trimestre.

Toutefois, les ventes de ses produits d'automatisation des réseaux ont chuté de 18 % au cours du trimestre, en raison de la diminution du nombre de projets de compteurs intelligents en cours de réalisation. Les actions de la société ont chuté de 1,8 % dans les échanges avant bourse.

Elle prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 18,10 et 18,30 dollars, contre une prévision antérieure de 17,65 à 18,15 dollars.

En excluant les éléments, elle a déclaré un bénéfice de 5,17 $ par action au troisième trimestre, comparativement aux estimations des analystes qui étaient de 4,98 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre était de 1,50 milliard de dollars, alors que les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars.

Valeurs associées

HUBBELL
433,950 USD NYSE 0,00%
