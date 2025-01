HSBC: voilure réduite dans la banque d'investissement information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - HSBC a manifesté mercredi son intention de réduire ses activités de fusions-acquisitions (M&A) et de banque d'investissement pour les marchés d'actions ('equity capital markets') au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis.



Dans une brève déclaration envoyée à la presse, le groupe bancaire précise que cette décision, qu'il conditionne au respect des exigences légales locales, s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à simplifier son organisation et à accroître son leadership dans les métiers à forte valeur ajoutée.



Dans cette optique, l'établissement prévoit de conserver des capacités 'plus ciblées' en matière de fusions-acquisitions et d''equity capital markets' en Asie et au Moyen-Orient.



Dans le jargon de la banque d'affaires, l'activité dite 'equity capital markets' couvre les opérations de financement en fonds propres des entreprises via les introductions en Bourse, les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles.



D'après les observateurs, cette décision montre que HSBC cherche aujourd'hui à faire preuve de davantage de pragmatisme.



'Je ne crois pas que cette décision corresponde à la nécessité d'opérer un choix entre les activités en Chine ou celles dans les pays occidentaux', commente Alex Marshall, consultant pour le cabinet de conseil en stratégie CIL.



'Je pense qu'il répond surtout à la brutalité des données commerciales', souligne-t-il.



'HSBC affiche une position dominante dans les marchés d'actions au sein de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), mais le groupe éprouve des difficultés à occuper le même statut aux Etats-Unis par exemple', ajoute le consultant.



Alex Marshall met également en avant la perte de vitesse que connaît HSBC depuis de longues années dans le conseil en fusions-acquisitions (M&A).



'Il s'agit d'un marché particulièrement concurrentiel, avec des volumes de transactions déprimés en Europe ces dernières années, ce qui signifie qu'il ne faut peut-être plus accorder une priorité à cette région', poursuit-il.



'La réalité sur les places financières nous offre une autre information intéressante; les marchés de capitaux d'Asie connaissent une croissance significative et HSBC est bien positionné pour profiter de ce boom', conclut Alex Marshall.



Les investisseurs semblaient plutôt voir le verre d'eau à moitié plein ce matin, puisque l'action HSBC progressait de 0,2% à la Bourse de Londres.





