HSBC: vers une cession de la banque privée en Allemagne

(CercleFinance.com) - HSBC Continental Europe, filiale indirecte de HSBC Holdings, annonce avoir conclu un accord de cession de ses activités de banque privée en Allemagne à BNP Paribas, transaction potentielle qui devrait générer un gain sur la cession.



Soumise aux approbations nécessaires des autorités financières et gouvernementales et à la conclusion de négociations avec les instances représentatives du personnel en Allemagne, l'opération devrait se réaliser au cours du deuxième semestre 2025.



Environ 120 salariés seraient transférés à BNP Paribas dans le cadre de cette cession, qui permettra à HSBC Allemagne de simplifier son modèle d'affaires, ainsi que de se concentrer davantage sur ses activités internationales de financement et de marchés.





