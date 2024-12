HSBC: vers une cession de HSBC Assurances Vie (France) information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa simplification annoncée en octobre, HSBC indique avoir signé un protocole d'accord concernant la cession potentielle de son activité française d'assurance-vie, HSBC Assurances Vie (France), à Matmut Société d'Assurance Mutuelle.



HSBC Assurances Vie (France) propose une large gamme de solutions et de services d'assurance vie, avec plus de 20 milliards d'euros d'encours et un résultat net de 77 millions d'euros, ainsi qu'un ratio Solvabilité II de 287%, en 2023.



Selon les termes financiers, Matmut acquerrait HSBC Assurances Vie (France) pour un montant en numéraire de 925 millions d'euros. Cette opération devrait générer une perte avant impôts d'environ 0,1 milliard d'euros pour HSBC Continental Europe.



Si, à l'issue des processus d'information et de consultation, les parties décidaient de procéder à la cession, sa réalisation serait soumise aux autorisations réglementaires nécessaires et devrait avoir lieu au second semestre 2025.





