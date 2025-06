HSBC: vers une cession d'activité en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - HSBC Continental Europe indique avoir conclu un accord de cession de son activité de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas, dans le cadre de la stratégie de simplification du groupe bancaire britannique annoncée en octobre dernier.



L'activité en question est concentrée sur des services de conservation domestique de titres, de compensation, et de services dépositaires pour les clients institutionnels allemands. Tous les salariés, actifs et clients de cette activité seraient transférés à BNP Paribas.



La réalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à la conclusion des négociations avec le comité social d'entreprise en Allemagne. Un transfert progressif des salariés et des clients est envisagé à partir de début 2026.



HSBC rappelle avoir pour ambition d'être la principale banque des entreprises et des institutionnels en Allemagne et en Europe pour les clients internationaux. L'analyse des options stratégiques pour les activités d'administration de fonds d'HSBC Allemagne est en cours.







Valeurs associées HSBC HLDG 882,750 GBX LSE +0,83%