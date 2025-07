HSBC: vend sa filiale d'assurance-vie au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - HSBC Bank annonce que sa filiale à 100 %, HSBC Life (UK) Limited, va être cédée à Chesnara plc, une société britannique spécialisée dans l'assurance-vie et les retraites.



L'accord, conclu sous forme de contrat ferme, prévoit le transfert de l'ensemble des polices d'assurance-vie en vigueur ainsi que des produits d'investissement souscrits auprès d'HSBC Life UK.



La finalisation de la transaction est attendue début 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.



Environ 230 collaborateurs devraient rejoindre Chesnara à l'issue de l'opération. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de simplification du groupe HSBC annoncée en octobre 2024, visant à renforcer ses positions sur les marchés où il bénéficie d'un avantage concurrentiel marqué.



HSBC continuera de servir le marché britannique, l'un de ses quatre piliers stratégiques, en proposant des produits d'assurance-vie via des partenaires tiers après la transaction.









