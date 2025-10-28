HSBC soutenue en Bourse malgré un recul du résultat net publié
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 10:00
La banque a enregistré un résultat net de 5,5 milliards de dollars au 3e trimestre, en repli de 18% sur un an, principalement en raison de provisions juridiques exceptionnelles de 1,4 milliard USD. Le bénéfice par action publié ressort à 0,28 USD, contre 0,34 USD un an plus tôt.
Le revenu net bancaire progresse de 5% à 17,8 milliards USD, soutenu par la croissance des revenus dans la gestion de patrimoine, notamment en Asie. À taux de change constants et hors éléments notables, les revenus atteignent 17,9 milliards USD, en hausse de 3% sur un an.
Le résultat avant impôts ajusté s'établit à 9,1 milliards USD, en hausse de 4% à données constantes hors éléments exceptionnels.
Le RoTE ajusté s'établit à 16,4%, contre 15,9% un an plus tôt. En données publiées, le RoTE ressort à 12,3%, contre 15,5% au T3 2024.
'Nous devenons une banque plus simple, agile et recentrée sur nos forces. Les progrès réalisés nous donnent la confiance nécessaire pour relever nos objectifs et nous visons désormais un RoTE ajusté en milieu de fourchette des 'mid-teens', voire mieux, dès 2025', indique Georges Elhedery, CEO du groupe.
Le groupe confirme viser un RoTE ajusté 'mid-teens ou mieux' pour 2025, 2026 et 2027. Il rehausse également sa prévision de revenu net d'intérêts bancaire (banking NII) à 43 milliards USD ou plus pour 2025 (vs 32,4 MdUSD sur 9 mois), en lien avec l'évolution attendue des taux dans ses marchés clés.
Valeurs associées
|1 034,800 GBX
|LSE
|+3,07%
