HSBC: simplification de sa structure organisationnelle

(CercleFinance.com) - Pour accélérer la réalisation de ses priorités stratégiques, HSBC fait part d'une simplification de sa structure organisationnelle en quatre activités, à savoir Hong Kong, le Royaume-Uni, Corporate & Institutional Banking, International Wealth & Premier Banking.



Ces changements, qui prendront effet à partir du 1er janvier, 'réduiront la duplication des processus et des prises de décision qu'implique la structure actuelle, et résulteront en une plus grande agilité dans le service des clients', selon le groupe bancaire.



Dans le cadre de cette nouvelle structure, l'organisation géographique est aussi simplifiée avec le regroupement en deux zones distinctes, respectivement pour les marchés orientaux (Asie-Pacifique et Moyen-Orient) et occidentaux (Europe et Amériques).



Enfin, le comité exécutif groupe actuel de HSBC, comptant 18 membres, sera remplacé par un comité opérationnel groupe de 12 membres, qui servira de principal organe de prise de décision au niveau global.





Valeurs associées HSBC HLDG 679,30 GBX LSE +0,58%