HSBC reste à "conserver" sur Apple, à une semaine des résultats
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 17:29
Rappelant que l'iPhone génère 56% du chiffre d'affaires sur le trimestre clos en décembre, le broker estime que le récent succès de l'iPhone 17, et en particulier des modèles Pro et Pro Max, devrait encore constituer le principal moteur de la croissance du groupe californien, même si les gammes précédentes, comme l'iPhone 16, continuent de bien se porter du côté des marchés émergents.
HSBC juge par ailleurs qu'Apple conserve un catalogue produit prometteur pour les années à venir, avec la perspective du lancement d'un nouvel iPhone pliable, de lunettes connectées, ainsi que d'un modèle spécial pour le 20ème anniversaire de l'iPhone potentiellement doté d'un design en verre incurvé, autant d'innovations qui devraient de son point de vue soutenir l'attrait de la marque et consolider son positionnement sur le marché.
Cependant, tous les voyants ne sont pas au vert, tempère le courtier, qui fait remarquer qu'Apple accuse toujours un certain retard sur le terrain de l'intelligence artificielle, un domaine où la concurrence est en train d'accélérer.
Afin de combler cet écart, le géant de la tech a récemment annoncé l'intégration de Gemini, la plateforme d'IA de Google, avec l'objectif de proposer des fonctionnalités intelligentes au sein de ses produits, un choix "stratégique" qui intervient après qu'il eut exploré d'autres options, comme celles d'Anthropic et OpenAI.
Selon HSBC, ce partenariat témoigne de la volonté d'Apple de respecter des délais de développement rapides, même si cela implique ne pas concevoir en interne un écosystème d'IA totalement indépendant.
Et si le professionnel rappelle que l'impact potentiel des droits de douane reste encore très incertain, il considère que la capacité du groupe à rattraper son retard dans l'IA et à continuer d'innover dans sa gamme de produits constituent des arguments favorables particulièrement solides.
Apple a prévu de publier les résultats du premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026 le jeudi 29 janvier après la clôture des marchés américains.
Valeurs associées
|248,6399 USD
|NASDAQ
|+0,12%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 17:29:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Afreximbank rompt ses liens avec Fitch à la suite d'un différend concernant la baisse de sa notation
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Afreximbank met fin à l'accord de notation avec Fitch * Cette décision fait suite à ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu a souhaité vendredi tourner la page du budget pour s'engager dans des projets plus "réalistes", réfutant ainsi tout "immobilisme", après avoir surmonté sans surprise deux motions de censure grâce à la mansuétude des socialistes. "Il faut savoir ... Lire la suite
-
Agressions sexuelles sur Adèle Haenel: trois ans de prison ferme requis en appel contre Christophe Ruggia
Trois ans de prison ferme ont été requis vendredi en appel à Paris à l'encontre du cinéaste Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était âgée de 12 à 14 ans, l'actrice exposant à la cour d'appel de Paris sa "honte" d'enfant ... Lire la suite
-
Le pétrolier en provenance de Russie arraisonné jeudi par la Marine française en Méditerranée a été dérouté vers le port de Marseille-Fos (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris vendredi d'une source proche du dossier. Le navire en provenance de Mourmansk, port de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer